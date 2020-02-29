Юрий Семин: Очко в Питере – всегда движение вперед - Советский спорт
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29 февраля 2020 22:12ФутболШарафудинов Виктор

Юрий Семин: Очко в Питере – всегда движение вперед

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал ничью с «Зенитом».

В 20-м туре чемпионата России «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью 0:0. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин остался доволен результатом.

«В Петербурге очень сложно играть, – цитирует Семина Sport24.ru – Мы хорошо сыграли в обороне. Контратак создали меньше чем обычно. Фактически был один момент, когда Миранчук не забил. Очко в Питере – всегда движение вперед. Я удовлетворен действиями игроков.

Игра команды после моего удаления? Мы связь держали, игра шла нормально. Больших проблем не было, как обычно бывает в Питере. У нас была одна замена, которую сделали сообща. Думаю, все нормально

Судья поторопился, как в матче в Уфе. Он тогда поставил рекорд по карточкам. Я его тогда критиковал. Возможно, он вспомнил это. Я показал ему, что игрок «Зенита» сфолил уже третий раз. А в первом случае я обращал его внимание, что Хеведес сыграл в мяч. Он мог меня не удалять, просто предупредить. Это эмоции, без эмоций – это не футбол. А судья убил эмоции очень рано».

Главный арбитр Евгений Турбин уже на 25-й минуте удалил Семина на трибуну.

«Зенит» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 46 очков. У «Ростова», ЦСКА, «Краснодара» и «Локомотива» по 35 очков. По дополнительным показателям железнодорожники уступают своим соперникам, а потому находится на пятом месте. При этом краснодарцы свою встречу 20-го тура проведут завтра 1 марта – дома против «Уфы».

8 марта «Локомотив» сыграет дома с «Ахматом».

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