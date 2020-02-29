«Ливерпуль» с крупным счетом уступил «Уотфорду», потерпев первое поражение в нынешнем сезоне АПЛ

В 28-м туре чемпионата Англии «Уотфорд» разгромил лидера АПЛ «Ливерпуль» со счетом 3:0.
Первые два гола «шершней» забил Исмаила Сарр на 54-й и 60-й минутах. На 72-й сенегалец сделал результативную передачу Трою Дини.
Благодаря своей победе «Уотфорд» выбрался из зоны вылета, поднявшись с 19-го места на 17-е. У команды Найджела Пирсон 27 очков. В пяти предыдущих турах «шершни» не одержали ни одной победы, потерпев три поражения и дважды сыграв вничью.
«Ливерпуль» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне АПЛ. Команда Юргена Клоппа не знала неудач с 3 января прошлого года, когда уступила 1:2 в гостях у «Манчестер Сити».
Беспроигрышная серия мерсисайдцев продлилась 44 матч. Рекорд принадлежит лондонскому «Арсеналу», который не проигрывал 49 встреч подряд в 2003 и 2004 годах.
«Ливерпуль» продолжает лидировать в чемпионате Англии, набрав в 28 матчах 79 очков. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» 57 очков. Команда Хосепа Гвардиолы проведет свой матч 28-го тура завтра 1 марта у себя дома против «Арсенала».
7 марта «Ливерпуль» примет «Борнмут», а «Уотфорд» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас».
Андрей Сироткин: Стогниенко обещал взять меня на игру «Ман Сити» Российский боксер среднего веса Андрей Сироткин рассказал о победе над Апти Устархановым и дружбе с комментатором Владимиром Стогниенко, который находился у него в углу. 22.02.2020 04:30 Бокс Усачев Владислав «Бомбардировщик» уничтожит «Короля»? Второй бой Уайлдера и Фьюри уже на этих выходных В ночь с субботы на воскресенье состоится бой между чемпионом мир в тяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером и экс-обладателем трех поясов Тайсоном Фьюри. 22.02.2020 12:00 Бокс Усачев Владислав Владимир Стогниенко: Верю, что Усик станет чемпионом в тяжелом весе Известный комментатор Владимир Стогниенко рассказал о знакомстве с боксером Андреем Сироткиным, в углу которого он находился во время поединка с Апти Устархановым. 22.02.2020 04:00 Бокс Усачев Владислав Ищите женщину. Почему сборная России не справилась с эстафетой Французы – первые, норвежцы –, немцы – третьи, россияне – четвертые. Таков итог мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону. 22.02.2020 18:15 Биатлон Чикирис Олег Зомби по имени Уайлдер. Фьюри победил американца унизительно легко (видео) Американец Деонтей Уайлдер не смог защитить свой титул в поединке с британцем Тайсоном Фьюри, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. 23.02.2020 10:00 Бокс Усачев Владислав «Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером Фигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00 Фигурное катание Иванова Дарья Врежет ли Логинов пакостникам из IBU? Сегодня - последний день ЧМ-2020 Чемпионат мира в Антхольце завершается двумя масс-стартами. От России в них побегут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Екатерина Юрлова-Перхт. 23.02.2020 09:00 Биатлон Тигай Лев Соня из ЦСКА вновь побила Соню от Тутберидзе. А заодно и Медведеву с Туктамышевой В финале Кубка России в Великом Новгороде первой среди юниорок-одиночниц с оценками мирового уровня за 220 баллов стала 12-летняя Софья Самоделкина. 21.02.2020 21:00 Фигурное катание Тигай Лев Георгий Джикия: С «Динамо» Зобнин провел одну из лучших своих игр После матча «Динамо» - «Спартак», в котором гости победили со счетом 2:0, своими впечатлениями поделились Георгий Джикия и Николай Комличенко. 29.02.2020 21:11 Футбол Григорьевская Юлия Нина Мозер: Впечатление, что какой-то демон накрыл весь российский спорт Заслуженный тренер России Нина Мозер побывала в гостях в «Советском спорте». 25.02.2020 19:00 Фигурное катание