«Ливерпуль» с крупным счетом уступил «Уотфорду», потерпев первое поражение в нынешнем сезоне АПЛ - Советский спорт
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29 февраля 2020 22:27ФутболШарафудинов Виктор

«Ливерпуль» с крупным счетом уступил «Уотфорду», потерпев первое поражение в нынешнем сезоне АПЛ

Сенегальский форвард «шершней» Исмаила Сарр сделал дубль.

В 28-м туре чемпионата Англии «Уотфорд» разгромил лидера АПЛ «Ливерпуль» со счетом 3:0.

Первые два гола «шершней» забил Исмаила Сарр на 54-й и 60-й минутах. На 72-й сенегалец сделал результативную передачу Трою Дини.

Благодаря своей победе «Уотфорд» выбрался из зоны вылета, поднявшись с 19-го места на 17-е. У команды Найджела Пирсон 27 очков. В пяти предыдущих турах «шершни» не одержали ни одной победы, потерпев три поражения и дважды сыграв вничью.

«Ливерпуль» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне АПЛ. Команда Юргена Клоппа не знала неудач с 3 января прошлого года, когда уступила 1:2 в гостях у «Манчестер Сити».

Беспроигрышная серия мерсисайдцев продлилась 44 матч. Рекорд принадлежит лондонскому «Арсеналу», который не проигрывал 49 встреч подряд в 2003 и 2004 годах.

«Ливерпуль» продолжает лидировать в чемпионате Англии, набрав в 28 матчах 79 очков. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» 57 очков. Команда Хосепа Гвардиолы проведет свой матч 28-го тура завтра 1 марта у себя дома против «Арсенала».

7 марта «Ливерпуль» примет «Борнмут», а «Уотфорд» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас».

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