Тренер «Уотфорда» Пирсон: Для нас важно обыграть «Ливерпуль», но это всего лишь одна победа «Шершни» разгромили лидера чемпионата Англии.

В 28-м туре «Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Уотфорду» со счетом 0:3. Найджел Пирсон, главный тренер команды, сотворившей сенсацию, считает, что не нужно переоценивать это достижение, ведь впереди напряженная борьба за выживание.

«Обыграть «Ливерпуль» для нас было важно, но это всего лишь одна победа, – цитирует Пирсона BBC. – Сезон складывался очень трудно. В прошлом туре мы проиграли и не играли хорошо, а потому стремились показать себя сегодня.

«Ливерпуль» – выдающаяся команда, а потому нам нужно было сыграть правильно – как можно ближе к своему максимуму. Думаю, мы заслужили победу. Мы играли остро, когда владели мячом, а защищались дисциплинированно, энергично и ответственно.

Все в наших руках. Нужно играть столь же хорошо от тура к туру».

Благодаря своей победе «Уотфорд» выбрался из зоны вылета, поднявшись с 19-го места на 17-е. У команды Пирсоан 27 очков. В пяти предыдущих турах «шершни» не одержали ни одной победы, потерпев три поражения и дважды сыграв вничью.

7 марта «Уотфорд» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас».