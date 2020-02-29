Тренер «Уотфорда» Пирсон: Для нас важно обыграть «Ливерпуль», но это всего лишь одна победа - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 февраля 2020 23:37ФутболШарафудинов Виктор

Тренер «Уотфорда» Пирсон: Для нас важно обыграть «Ливерпуль», но это всего лишь одна победа

«Шершни» разгромили лидера чемпионата Англии.

В 28-м туре «Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Уотфорду» со счетом 0:3. Найджел Пирсон, главный тренер команды, сотворившей сенсацию, считает, что не нужно переоценивать это достижение, ведь впереди напряженная борьба за выживание.

«Обыграть «Ливерпуль» для нас было важно, но это всего лишь одна победа, – цитирует Пирсона BBC. – Сезон складывался очень трудно. В прошлом туре мы проиграли и не играли хорошо, а потому стремились показать себя сегодня.

«Ливерпуль» – выдающаяся команда, а потому нам нужно было сыграть правильно – как можно ближе к своему максимуму. Думаю, мы заслужили победу. Мы играли остро, когда владели мячом, а защищались дисциплинированно, энергично и ответственно.

Все в наших руках. Нужно играть столь же хорошо от тура к туру».

Благодаря своей победе «Уотфорд» выбрался из зоны вылета, поднявшись с 19-го места на 17-е. У команды Пирсоан 27 очков. В пяти предыдущих турах «шершни» не одержали ни одной победы, потерпев три поражения и дважды сыграв вничью.

7 марта «Уотфорд» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас».

Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Еще по теме:
Циципас обыграл Эванса и вышел в финал турнира ATP в Дубае Марат Сафин: Пока желание тренировать не посещало Марат Сафин: Хочу пожелать удачи Смолову в «Сельте»
Георгий Джикия: С «Динамо» Зобнин провел одну из лучших своих игр После матча «Динамо» - «Спартак», в котором гости победили со счетом 2:0, своими впечатлениями поделились Георгий Джикия и Николай Комличенко. 29.02.2020 21:11 Футбол Григорьевская Юлия
Малкин идет на тысячу, «Торонто» остается без ведущего защитника, а Михеев варит суп «Советский спорт» предлагает вашему вниманию последние новости и обзор очередного игрового дня в НХЛ 27.02.2020 11:00 Хоккей Федоровский Александр
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
«Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером Фигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00 Фигурное катание Иванова Дарья
Семин опять не проигрывает Семаку. Боевая нулевая ничья в Петербурге В матче было мало футбола и много тактической борьбы, а самым ярким эпизодом стало удаление Семина в середине первого тайма. 29.02.2020 21:10 Футбол Зибрак Артем
Андрей Разин: Спрыгнуть с седьмого этажа мне не хотелось Главный тренер «Северстали» подвел итог сезона. 26.02.2020 13:30 Хоккей Кузютина Елена
Юрловой – букет на день рождения, Логинов снялся. Доезжаем чемпионат мира? В заключительный день ЧМ-2020 пятое золото турнира в масс-старте завоевала норвежка Марте Улсбю. Наша Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 23.02.2020 16:00 Биатлон Тигай Лев
Дмитрий Кудряшов: Уайлдер был беспомощным в бою с Фьюри Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов признался, что не ожидал от британца Тайсона Фьюри победы нокаутом над чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. 23.02.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
00:56 Футбол «Сельта» со Смоловым не смогла обыграть «Гранаду»
00:45 Футбол «Наполи» обыграл «Торино» и впервые в нынешнем сезоне одержал три победы подряд
00:31 Футбол Зинедин Зидан: Даже если «Реал» проиграет «Барселоне», мы останемся в чемпионской гонке
00:13 Хоккей «Бостон» уверенно обыграл «Айлендерс», Варламов пропустил четыре шайбы
23:57 Футбол «Монако» не смог обыграть «Реймс»
23:37 Футбол Тренер «Уотфорда» Пирсон: Для нас важно обыграть «Ливерпуль», но это всего лишь одна победа
23:26 Футбол Юрген Клопп: Когда проигрываешь, оставайся мужчиной
23:03 Футбол Валерий Карпин: Есть ли у меня вопросы к судейству? РФС запретил говорить о судьях
22:48 Футбол «Леганес» и «Алавес» разошлись миром
22:38 Футбол «Кельн» разгромил «Шальке»
22:27 Футбол «Ливерпуль» с крупным счетом уступил «Уотфорду», потерпев первое поражение в нынешнем сезоне АПЛ
22:12 Футбол Юрий Семин: Очко в Питере – всегда движение вперед
22:05 Футбол Сергей Семак: Накала было много, моментов мало, а результат справедлив
21:49 Футбол Юрий Семин: Никаких оскорблений и грубых высказываний не было
21:28 Футбол «ПСЖ» разгромил «Дижон», Мбаппе сделал дубль и результативную передачу
21:21 Баскетбол УНИКС обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ
21:11 Футбол Кирилл Новиков: Учитывали, что у «Спартака» медленная защита
20:59 Футбол «Ахмат» и «Ростов» разделили очки, Шомуродов забил и догнал Дзюбу в списке лучших бомбардиров РПЛ
20:58 Футбол «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью, не сумев забить друг другу
20:39 Теннис Джокович в пятый раз стал победителем турнира в Дубае, обыграв в финале Циципаса
И это не история: крестьяне Орловской области бунтуют против попов и церквей
Неделя в Удмуртии: «Кислорода» стало меньше, арест экоактивистов и большие гастроли
Хуже был только Нижний Новгород — почему Татарстан не лечит орфанных пациентов
Бывших владельцев «СтавСтали» уличили в попытке вывести 300 млн рублей
В Оренбурге за зиму окончательно развалились оба спуска к реке Урал
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика