Игорь Шалимов: Результатом доволен, потому что мы проигрывали по ходу матча Главный тренер «Ахмата» прокомментировал ничью с «Ростовом».

В 20-м туре чемпионата России «Ахмат» и «Ростов» сыграли вничью 1:1. Команда Игоря Шалимова проигрывала 0:1 после первого тайма, но ей удалось отыграться благодаря пенальти, который реализовал Одисе Роши.

«Игра шла с небольшим преимуществом «Ростова», – цитирует пресс-конференцию Шалимова официальный сайт «Ахмата». – Результатом доволен, потому что мы проигрывали по ходу матча. Хорошо, что удалось сравнять счет в начале второго тайма, иначе было бы тяжелее.

Мы проигрывали, но удалось быстро сравнять счет, поэтому эмоции скорее положительные.

«Ростов» – тяжелый соперник, игра была тяжелой. Мы сыграли организованно в позиционной обороне, выходили в быстрые атаки.

Не буду никого выделять, все молодцы. У нас сыграли трое новичков, и все трое сыграли хорошо. Вся команда сыграла хорошо и достойно. По сборам не определишь, как ты готов. Лишь первая официальная игра показывает.

Пока рано говорить о выводах. Нужно восстановиться, пересмотреть матч, проанализировать, сделать нарезки, показать ребятам. Если говорить в общих чертах – мы готовы физически, выдержали темп игры. С «Ростовом» не так просто играть, когда они берут мяч под контроль».

Команда Шалимова находится на 12-м месте, набрав 20 очков. В следующем туре «Ахмат» сыграет в гостях с «Локомотивом». Встреча состоится 8 марта.