Роберт Морено: Я никогда не говорил, что цель «Монако» – попадание в еврокубки

– У нас была хорошая игра с моментами. Мы рисковали. Прошло пять игр без поражений, это важно. Теперь нам нужно победить в Ницце на следующей неделе, но это будет очень сложно. Против «Реймса» мы сделали все, что могли, чтобы выиграть. Мы имели много моментов, претензий к команде нет. Думаю только о победе в следующей игре и не смотрю на таблицу. Я никогда не говорил, что целью являются еврокубки. Говорить о Европе сегодня не имеет смысла. Мы улучшили нашу оборону. Теперь нам нужно забивать больше голов, – цитирует Морено L’Equipe.
Напомним, что матч между «Монако» и «Реймсом» завершился со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед на 31-й минуте усилиями Виссама Бен-Йеддера, реализовавшего пенальти. Однако на 58-й гости отыгрался стараниями Ассана Камара.
Полузащитник сборной России Александр Головин вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился.
«Монако» набрал 40 очков, но опустился на шестое место, поскольку в параллельном матче «Монпелье» со счетом 3:0 разгромил «Страсбур».
В следующем туре подопечные Морено сыграют в гостях с «Ниццой».
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