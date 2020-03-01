Тренер «Шахтера» Каштру: «Вольфсбург» – команда высокого уровня

– «Вольфсбург» – команда высокого уровня, выступающая в бундеслиге, в очень сильном чемпионате. Сильные стороны? Мы еще не перешли к изучению соперника. Совсем недавно только играли с «Бенфикой», что забрало у нас все время. А впереди матчи чемпионата, и мы уже думаем о них. Очень важно показывать свой футбол, не терять собственной ДНК, владеть мячом и искать правильные пути к воротам соперника, хорошо реагировать на потерю мяча, высоко прессинговать – все это будет решающим. Отмечу, что у «Вольфсбурга» нападающий ростом 197 сантиметров, забивший 14 голов во всех турнирах. Команда совершает много подач с флангов. Нам нужно быть внимательными в этом аспекте, – цитирует Каштру официальный сайт донецкого клуба.
Отметим, что первая встреча 1/8 финала пройдет 12 марта в Германии. Ответная игра состоится 19-го числа.
В предыдущем раунде «Шахтер» прошел «Бенфику» (2:1, 3:3), а «Вольфсбург» не испытал проблем с «Мальме» (2:1, 3:0).
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