Тренер «Шахтера» Каштру: «Вольфсбург» – команда высокого уровня Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы для своей команды.

– «Вольфсбург» – команда высокого уровня, выступающая в бундеслиге, в очень сильном чемпионате. Сильные стороны? Мы еще не перешли к изучению соперника. Совсем недавно только играли с «Бенфикой», что забрало у нас все время. А впереди матчи чемпионата, и мы уже думаем о них. Очень важно показывать свой футбол, не терять собственной ДНК, владеть мячом и искать правильные пути к воротам соперника, хорошо реагировать на потерю мяча, высоко прессинговать – все это будет решающим. Отмечу, что у «Вольфсбурга» нападающий ростом 197 сантиметров, забивший 14 голов во всех турнирах. Команда совершает много подач с флангов. Нам нужно быть внимательными в этом аспекте, – цитирует Каштру официальный сайт донецкого клуба.

Отметим, что первая встреча 1/8 финала пройдет 12 марта в Германии. Ответная игра состоится 19-го числа.

В предыдущем раунде «Шахтер» прошел «Бенфику» (2:1, 3:3), а «Вольфсбург» не испытал проблем с «Мальме» (2:1, 3:0).