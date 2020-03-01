Александр Бубнов: Зобнину по силам забивать значительно чаще - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 марта 2020 08:19ФутболКорегин Владислав

Александр Бубнов: Зобнину по силам забивать значительно чаще

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел матч 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

– «Спартак» продемонстрировал содержательную игру, неплохо прессинговал, быстро бежал в атаку и возвращался в оборону, при этом действовал в хорошем смысле агрессивно, забил два хороших гола. Соболев сразу же отметился голевой передачей, Бакаев оформил гол и результативный пас, Зобнин отличился классным тонким ударом. На мой взгляд, он пока далеко не в полной мере использует свой немалый атакующий потенциал, ему по силам забивать значительно чаще. В целом видно, что Тедеско провел зимой с командой качественную работу, «Спартак» выглядел куда более организованным по сравнению с первой частью сезона, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что «Спартак» одержал победу со счетом 2:0. В их составе по голу забили Зелимхан Бакаев (29-я минута) и Роман Зобнин (62).

После этой встречи москвичи занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Следующий матч команда Доменико Тедеско проведет 9 марта. В этот день столичный клуб примет «Краснодар».

Андрей Сироткин: Стогниенко обещал взять меня на игру «Ман Сити» Российский боксер среднего веса Андрей Сироткин рассказал о победе над Апти Устархановым и дружбе с комментатором Владимиром Стогниенко, который находился у него в углу. 22.02.2020 04:30 Бокс Усачев Владислав
Андрей Николишин: Ради Олимпиады Овечкин может на год вернуться Недавно гостем редакции «Советского спорта» стал прославленный в прошлом хоккеист Андрей Николишин. Он поделился мнением по многим актуальным вопросам. 28.02.2020 08:00 Хоккей Домрачев Владислав
Дмитрий Кудряшов: Уайлдер был беспомощным в бою с Фьюри Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов признался, что не ожидал от британца Тайсона Фьюри победы нокаутом над чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. 23.02.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
Пока Свечников и Малкин молчат, Панарин продолжает писать историю «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор очередного игрового дня в НХЛ. 29.02.2020 10:21 Хоккей Федоровский Александр
Еще по теме:
Шайба Гурьянова не спасла «Даллас» в игре с «Сент-Луисом» (видео) Дубль Анисимова помог «Оттаве» одержать победу над «Детройтом» (видео) «Флорида» уступила дома «Чикаго», на счету Бобровского 27 сэйвов (видео)
«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Александр Мостовой: Бакаев – лучший, Зобнин на подхвате Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой объяснил, за счет чего красно-белые в матче 20-го тура РПЛ смогли обыграть «Динамо» (2:0). 29.02.2020 20:05 Футбол Усачев Владислав
Квартальнов отказался от Кубка континента. ЦСКА выиграл регулярный чемпионат В последний игровой перед плей-офф день «Ак Барс» отказался от Кубка континента, который завоевал действующий обладатель трофея и Кубка Гагарина ЦСКА. 27.02.2020 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Овечкин и Ковальчук пали на Куликовом поле (видео) Кучеров в очках, Панарин в топ-3, а Гранлунд вытаскивает «Нэшвилл» за волосы из болота. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор очередного игрового дня в НХЛ. 28.02.2020 10:00 Хоккей Федоровский Александр
Елисеев - чемпион Европы, то есть, водокачки. А что, он должен был проиграть? На ЧЕ-2020 в Белоруссии сегодня состоялись спринтерские гонки. Сборная России благодаря победе Матвея Елисеева вышла на первое место в медальном зачете чемпионата. 29.02.2020 17:11 Биатлон Тигай Лев
Меньше фаворитов, больше шансов. 5 причин следить за чемпионатом Европы по биатлону Континентальное первенство стартует уже сегодня в Минске 26.02.2020 10:00 Биатлон Велиев Эмиль
Новости
08:30 Теннис Надаль стал победителем турнира ATP в Акапулько
08:19 Футбол Александр Бубнов: Зобнину по силам забивать значительно чаще
08:04 Футбол Тренер «Шахтера» Каштру: «Вольфсбург» – команда высокого уровня
07:49 Футбол Роберт Морено: Я никогда не говорил, что цель «Монако» – попадание в еврокубки
07:15 Хоккей Шайба Гурьянова не спасла «Даллас» в игре с «Сент-Луисом» (видео)
06:57 Хоккей Дубль Анисимова помог «Оттаве» одержать победу над «Детройтом» (видео)
06:46 Хоккей «Флорида» уступила дома «Чикаго», на счету Бобровского 27 сэйвов (видео)
06:34 Хоккей Результативная передача Гусева не помогла «Нью-Джерси» победить «Лос-Анджелес» (видео)
06:23 Хоккей «Тампа» одолела «Калгари», Кучеров и Сергачев на двоих набрали четыре очка (видео)
02:00 Футбол Canal+: Матч «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» может пройти без зрителей из-за коронавируса
01:40 Футбол Игорь Шалимов: Результатом доволен, потому что мы проигрывали по ходу матча
01:32 Футбол Кике Сетьен: Раньше я смотрел «Эль-Класико» по телевизору
01:18 Футбол Президент «Баварии» Румменигге: Мне очень стыдно перед Дитмаром Хоппом
00:56 Футбол «Сельта» со Смоловым не смогла обыграть «Гранаду»
00:45 Футбол «Наполи» обыграл «Торино» и впервые в нынешнем сезоне одержал три победы подряд
00:31 Футбол Зинедин Зидан: Даже если «Реал» проиграет «Барселоне», мы останемся в чемпионской гонке
00:13 Хоккей «Бостон» уверенно обыграл «Айлендерс», Варламов пропустил четыре шайбы
23:57 Футбол «Монако» не смог обыграть «Реймс»
23:37 Футбол Тренер «Уотфорда» Пирсон: Для нас важно обыграть «Ливерпуль», но это всего лишь одна победа
23:26 Футбол Юрген Клопп: Когда проигрываешь, оставайся мужчиной
И это не история: крестьяне Орловской области бунтуют против попов и церквей
Неделя Ростова: взрыв в Азове, армейское фото Голубева и типичный ростовчанин
Администрация судится с подрядчиком, отвечающим за переход на пл. Лядова
Неделя в Башкирии: в сельсовете мат и в Сибае смог, котики, путана и над школой - Бог
Споры вокруг бора, исчезающее мыло, отставки в аэропорту: итоги недели в Карелии
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика