Александр Бубнов: Зобнину по силам забивать значительно чаще Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел матч 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

– «Спартак» продемонстрировал содержательную игру, неплохо прессинговал, быстро бежал в атаку и возвращался в оборону, при этом действовал в хорошем смысле агрессивно, забил два хороших гола. Соболев сразу же отметился голевой передачей, Бакаев оформил гол и результативный пас, Зобнин отличился классным тонким ударом. На мой взгляд, он пока далеко не в полной мере использует свой немалый атакующий потенциал, ему по силам забивать значительно чаще. В целом видно, что Тедеско провел зимой с командой качественную работу, «Спартак» выглядел куда более организованным по сравнению с первой частью сезона, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что «Спартак» одержал победу со счетом 2:0. В их составе по голу забили Зелимхан Бакаев (29-я минута) и Роман Зобнин (62).

После этой встречи москвичи занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Следующий матч команда Доменико Тедеско проведет 9 марта. В этот день столичный клуб примет «Краснодар».