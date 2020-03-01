«Наконец-то вернулся футбол». Глушаков – о матче с «Ростовом»

– Наконец-то вернулся футбол. Борьба, эмоции, битва за очки. Огромное спасибо всем болельщикам за поддержку, – написал Глушаков на своей странице в Instagram.
Отметим, что 33-летний полузащитник отыграл весь матч, но результативными действиями не отметился. Всего в нынешнем сезоне он провел 17 поединков и забил три гола, заработав три желтые карточки.
«Ахмат» с 20 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.
В следующем туре грозненцы сыграют в гостях с «Локомотивом».
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