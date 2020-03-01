«Наконец-то вернулся футбол». Глушаков – о матче с «Ростовом» Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 20-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

– Наконец-то вернулся футбол. Борьба, эмоции, битва за очки. Огромное спасибо всем болельщикам за поддержку, – написал Глушаков на своей странице в Instagram.

Отметим, что 33-летний полузащитник отыграл весь матч, но результативными действиями не отметился. Всего в нынешнем сезоне он провел 17 поединков и забил три гола, заработав три желтые карточки.

«Ахмат» с 20 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

В следующем туре грозненцы сыграют в гостях с «Локомотивом».