Роман Павлюченко: «Спартак» обыграл «Динамо» на классе Бывший форвард «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко подвел итоги матча 20-го тура РПЛ между «Динамо» и красно-белыми (0:2).

– «Спартак» выглядел на голову выше «Динамо». Хотя динамовцы пытались биться и бодаться, потому что играли дома, понятно, что был фактор болельщиков, но я считаю, что если бы не Шунин, то «Спартак» мог выиграть со счетом 4:0 или 5:0. Считаю, что вчера гости на классе и на мастерстве спокойно обыграл, как-то даже особо не напрягались. Еще было ощущение, что «Спартак» физически выглядел лучше и более готовым после возобновления чемпионата. Безусловно, это очень радует, – цитирует Павлюченко Sport24.ru.

Напомним, что «Спартак» одержал победу со счетом 2:0. В их составе по голу забили Зелимхан Бакаев (29-я минута) и Роман Зобнин (62).

После этой встречи красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Динамо» идет десятым (24)

Следующий матч «Спартак» сыграет дома против «Краснодара». А в гости к «Динамо» приедет «Тамбов».