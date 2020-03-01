«Тамбов» – «Рубин»: Стартовые составы

«Тамбов» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата России.
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Филин, Каплиенко, Чуперка, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.
Запасные: Чагров, Таказов, Шляков, Юрганов, Карасев, Хосонов, Кардозу, Мамтов, Федчук, Гелоян.
Наш состав на матч #ТамбовРубин 📌 pic.twitter.com/aXxkyfgNmJ— ФК «Тамбов» (@fctambov68) March 1, 2020
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Старфельт, Подберезкин, Иг. Коновалов, Зуев, Кварацхелия, Йевтич, Пабло Сантос, Нильсен, Игнатьев.
Запасные: Ив. Коновалов, Городовой, Степанов, Уремович, Могилевец, Бакаев, Макаров, Самошников, Давиташвили.
Сразу четверо дебютантов! Изучаем состав и настраиваемся – чуть больше часа до игры ⏰#ТамбовРубин | #FCRK pic.twitter.com/NzJJGMmw6H— «Рубин» Казань (@fcrk) March 1, 2020
Встреча состоится сегодня в Нижнем Новгороде и начнется в 14:00 мск. Добавим, что игра первого круга завершилась победой казанского клуба со счетом 2:1.