Водитель автобуса перепутал стадион и привез футболистов «Рубина» на другую арену Сегодня казанцы сыграют с «Тамбовом» в матче 20-го тура РПЛ.

Водитель автобуса, перевозивший футболистов «Рубина» в Нижнем Новгороде, перепутал стадионы и привез казанцев на другую арену.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба из Татарстана.

«Водитель автобуса увез команду на старый стадион. Сейчас «Рубин» уже прибыл на нужную арену», - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что из-за ошибки водителя казанцы прибыли на игру на 50 минут позже.

После незапланированной 50-минутной «экскурсии» команда прибыла на стадион 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/8JpGsBdhqm — «Рубин» Казань (@fcrk) March 1, 2020

Встреча «Тамбов» - «Рубин» начнется сегодня, в 14:00 мск.