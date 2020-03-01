«Нижний Новгород - хороший город, я насладился видами». Слуцкий - о незапланированной экскурсии Сегодня казанцы сыграют с «Тамбовом» в матче 20-го тура РПЛ.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал незапланированную экскурсию по Нижнему Новгороду из-за ошибки водителя автобуса.

«Хороший город, много новых и старых зданий, новые микрорайоны увидели. Получасовая экскурсия по городу пошла во благо. Я никогда не был в Нижнем Новгороде, так что насладился видами. Нет, я бывал в городе, но чтобы нас 50 минут возили на автобусе по городу перед игрой - такого еще не было», - сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, перед игрой 20-го тура РПЛ «Тамбов» - «Рубин» водитель автобуса, перевозивший футболистов гостей в Нижнем Новгороде, перепутал стадионы и привез казанцев на другую арену. В результате клуб из столицы Татарстана прибыл на игру на 50 минут позже запланированного времени.