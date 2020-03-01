«Краснодар» - «Уфа»: Стартовые составы Сегодня проходят очередные матчи 20-го тура РПЛ.

«Краснодар» и «Уфа» назвали стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата России.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Уткин, Черников, Олссон, Кайо, Ари, Вандерсон.

💣 Стартовый состав на #КраснодарУфа 👇11 воспитанников клубной @FCK_Academy сегодня в заявке на матч 💪



В запасе: Синицын (В), Адамов (В), Бородин, Ивашин, Жигулёв, Мацукатов, Сергеев, Кутовой, Сулейманов, Берг.#ВпередБыки pic.twitter.com/oz1ExYhUdN — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) March 1, 2020

«Уфа»: Беленов, Сухов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Тилль, Урунов, Бизяк.

Начинаем весеннюю часть сезона в следующем составе! #КраснодарУфа pic.twitter.com/10YA2ceaYo — ФК УФА (@UfaFc) March 1, 2020

Встреча состоится сегодня в Краснодаре и начнется в 16:30 мск.

Добавим, что матч первого круга, прошедший в Уфе, завершился победой краснодарцев со счетом 3:2.