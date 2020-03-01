«Краснодар» - «Уфа»: Стартовые составы - Советский спорт
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01 марта 2020 15:29ФутболНечаев Юрий

«Краснодар» - «Уфа»: Стартовые составы

Сегодня проходят очередные матчи 20-го тура РПЛ.

«Краснодар» и «Уфа» назвали стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата России.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Уткин, Черников, Олссон, Кайо, Ари, Вандерсон.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Тилль, Урунов, Бизяк.

Встреча состоится сегодня в Краснодаре и начнется в 16:30 мск.

Добавим, что матч первого круга, прошедший в Уфе, завершился победой краснодарцев со счетом 3:2.

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