«Краснодар» - «Уфа»: Стартовые составы

«Краснодар» и «Уфа» назвали стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата России.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Уткин, Черников, Олссон, Кайо, Ари, Вандерсон.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Тилль, Урунов, Бизяк.
Встреча состоится сегодня в Краснодаре и начнется в 16:30 мск.
Добавим, что матч первого круга, прошедший в Уфе, завершился победой краснодарцев со счетом 3:2.
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