«Тамбов» и «Рубин» не смогли выявить победителя Сегодня проходят очередные матчи 20-го тура РПЛ.

Матч 20-го тура чемпионата России «Тамбов» - «Рубин» завершился вничью 0:0.

Казанцы, проводившие первый матч под руководством Леонида Слуцкого, набрали 20 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице. Столько же очков у «Ахмата» и «Оренбурга», при этом оренбуржцы провели на один матч меньше.

Тамбовчане расположились на 11-й строчке (22).

7 марта «Тамбов» сыграет в гостях против «Динамо», а днем позже «Рубин» на своем поле примет «Крылья Советов».

РПЛ. 20-й тур

«Тамбов» - «Рубин» - 0:0 (0:0)

Тамбов: Шелия, Филин, Ойеволе, Каплиенко, Тетрашвили (Карасев, 90), Костюков (Мамтов, 87), Килин, Мелкадзе, Чуперка, Грицаенко, Обухов (Мигел Кардозу, 85).

Рубин: Дюпин, Старфельт, Данченко, Пабло, Евтич (Бакаев, 68), Подберезкин, Абильгор (Давиташвили, 62), Зуев, Кварацхелия (Макаров, 89), Коновалов, Игнатьев.

Предупреждения:

Абильгор (40), Ойеволе (55), Тетрашвили (57), Зуев (67).