Слуцкий - о ничьей с «Тамбовом»: «Рубину» очень трудно вскрывать эшелонированную оборону - Советский спорт
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01 марта 2020 16:25ФутболНечаев Юрий

Слуцкий - о ничьей с «Тамбовом»: «Рубину» очень трудно вскрывать эшелонированную оборону

Сегодня проходят матчи 20-го тура РПЛ.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 20-го тура чемпионата России против «Тамбова».

«Это не «первый блин комом», а нам очень трудно вскрывать эшелонированную оборону. Когда у соперника девять человек за линией мяча, то нужны нестандартные действия, нужно большую группу атаки держать впереди и не ошибаться в развитии атаки. А для нашей молодой команды это сложно. Какие-то моменты возникали, но не регулярно, да и «Тамбов» ловил нас на контратаках. Понимали, что такой сценарий будет, но на данном этапе мы и не можем рассчитывать легко проходить такую оборону», - сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, встреча 20-го тура чемпионата России «Тамбов» - «Рубин» завершился вничью 0:0.

Казанцы, проводившие первый официальный матч под руководством Слуцкого, набрали 20 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице. Столько же очков у «Ахмата» и «Оренбурга», при этом оренбуржцы провели на один матч меньше.

Тамбовчане расположились на 11-й строчке (22).

7 марта «Тамбов» сыграет в гостях против «Динамо», а днем позже «Рубин» на своем поле примет «Крылья Советов».

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