Леонид Слуцкий: Немного отвык играть на большом, но пустом стадионе

- Из плюсов это просто шикарный стадион. В качестве тренера я был на новом стадионе «Спартака», был на стадионе «Рубина», а на других новых стадионах я еще не был. Стадион фантастический, очень приятно играть на таких аренах. Другая ситуация – я немного отвык играть на большом, но пустом стадионе, это немного странные ощущения, - приводит слова Слуцкого пресс-служба казанской команды.
«Рубин» в Нижнем Новгороде сыграл вничью с «Тамбовом» в рамках 20-го тура российской премьер-лиги. Встреча, ставшая первой для казанцев под руководством 48-летнего специалиста, прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счетом 0:0).
Отметим, что Слуцкий вернулся в Россию спустя три года, до этого он работал с «Халл Сити» (2017) и «Витессом» (2018-2019).
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