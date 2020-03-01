Хет-трик Сапаты помог «Аталанте» разгромить «Лечче»

Встреча 26-го тура серии А «Лечче» - «Аталанта» завершился крупной победой гостей со счетом 7:2.
В составе победителей хет-трик оформил Дуван Сапата, по разу отличились Йосип Иличич, Луис Муриэль и Руслан Малиновский. Еще один мяч в свои ворота отправил Джулио Донати.
У хозяев отличились Риккардо Сапонара и все тот же Донати.
После этой победы в активе «Аталанты» стало 48 очков, команда расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице. «Лечче» занимает 16-е место (25).
7 марта клуб из Бергамо на своем поле примет «Лацио», а 9-го числа «Лечче», также дома, сыграет с «Миланом».
Чемпионат Италии, 26-й тур
«Лечче» (Лечче) — «Аталанта» (Бергамо) — 2:7 (2:2)
Голы: Сапонара, 29. Донати, 17 (в свои ворота), 40 — Сапата, 22, 54, 62. Иличич, 47. Муриэль, 90. Малиновский, 90.