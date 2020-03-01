Евсеев - после поражения от «Краснодара»: Так сложились обстоятельства Уфимцы потерпели первое поражение после двух побед подряд в чемпионате России.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Почему «Краснодар» забивал? Просто проходили проникающие передачи. Пенальти? Я тренер и оцениваю свою команду, смысл комментировать? Мы проиграли. В первом тайме мы были неплохи, во втором тоже. Так сложились обстоятельства, что мы пропустили», - сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, сегодня футболисты «Краснодара» обыграли «Уфу» в домашнем матче 20-го тура чемпионата России со счетом 2:0.

В составе хозяев поля голами отметились Маркус Берг (67-я минута) и Ари (83).

После этой встречи «Краснодар» набрал 38 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Уфа» с 25 очками занимает восьмое место.

В следующем туре «Краснодар» сыграет на выезде против «Спартака», а «Уфа» в гостях встретится с «Зенитом».