Кокорин забил первый гол за «Сочи»

Счет в этой встрече на 5-й минуте открыл нападающий тульской команды Евгений Луценко. На 64-й минуте отличился форвард сочинского клуба Александр Кокорин, для которого этот гол стал первым в РПЛ в составе новой команды.
Напомним, что Кокорин перешел в «Сочи» в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца текущего сезона.
Добавим, что на данный момент идет второй тайм матча, счет в игре равный - 1:1.
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