Кокорин забил первый гол за «Сочи» В эти минуты в Сочи на стадионе «Фишт» проходит матч 20-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Арсеналом».

Счет в этой встрече на 5-й минуте открыл нападающий тульской команды Евгений Луценко. На 64-й минуте отличился форвард сочинского клуба Александр Кокорин, для которого этот гол стал первым в РПЛ в составе новой команды.

Напомним, что Кокорин перешел в «Сочи» в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца текущего сезона.

Добавим, что на данный момент идет второй тайм матча, счет в игре равный - 1:1.