Гол Кокорина не спас «Сочи» от поражения в матче с «Арсеналом» Футболисты «Сочи» проиграли «Арсеналу» в домашнем матче 20-го тура чемпионата России.

Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:1 в пользу тульской команды, в составе которой дублем отметился Евгений Луценко (5-я и 90-я минуты), у сочинского клуба отличился Александр Кокорин (64).

После этой игры «Арсенал» набрал 28 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» с 15 очками занимает 16-е место.

В следующем туре «Сочи» дома сыграет против «Урала», а «Арсенал» на своем поле примет «Рубин».

Чемпионат России

20-й тур

«Сочи» – «Арсенал» - 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – Луценко (5), 1:1 – Кокорин (64), 1:2 – Луценко (90+5).

«Сочи»: Джанаев, Мевля, Новосельцев, Набиуллин, Цаллагов, Бурмистров (Полоз, 79), Нобоа, Калугин, Мостовой, Заика (Маргасов, 79), Кокорин.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Альварес, Бауэр, Григалава, Костадинов, Лесовой (Кангва, 86), Ткачев (Ломовицкий, 81), Чаушич, Беляев, Луценко.

Предупреждения: Бурмистров (28), Заика (51), Костадинов (74), Левашов (90).