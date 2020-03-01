Александр Кокорин: Потихоньку сыгрываемся, мне кажется, что не так все плохо Нападающий «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал поражение команды в матче 20-го тура против «Арсенала» (1:2).

- Смазанное возвращение, гол забил, эмоции переполняли, но считаю, что мы проиграли не по игре, не реализовали свои моменты и пропустили обидный мяч в конце из-за ошибки. Во втором тайме у нас было больше моментов, лучше контролировали мяч, но реализация нас подвела. Было мало времени, но потихоньку сыгрываемся, мне кажется, что не так все плохо, - приводит слова Кокорина ТАСС со ссылкой на телеканал «Матч Премьер».

Добавим, что после этой игры «Сочи» с 15 очками занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре сочинская команды дома сыграет против «Урала».