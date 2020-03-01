Игорь Черевченко: «Сочи» не забил свои моменты, мы забили, вот и все Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал победу команды в матче 20-го тура против «Сочи» (2:1).

- Что чувствую после матча? Положительные эмоции. «Сочи» не забил свои моменты, мы забили. Вот и все. Первый гол помог нам, но потом соперник создавал моменты, Саша Кокорин простил нас в первом тайме. Побеждает тот, кто был лучшим на поле. Луценко? Он хорош работал на сборах, это ее плоды, - сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что после этой игры «Арсенал» набрал 28 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре тульская команда на своем поле примет «Рубин».