Владимир Федотов: Допустили нелепость, которую даже нельзя назвать ошибкой Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги встречи 20-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (1:2).

- Нелепое начало игры, мы первыми пропустили гол, но затем выглядели предпочтительнее, создавали даже стопроцентные моменты. Второй тайм получился неплохой, но не реализовывали много шансов, а потом допустили нелепость, которую даже нельзя назвать ошибкой, - сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что после этой игры «Сочи» с 15 очками занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре сочинская команды дома сыграет против «Урала».