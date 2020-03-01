Владимир Федотов: Допустили нелепость, которую даже нельзя назвать ошибкой

- Нелепое начало игры, мы первыми пропустили гол, но затем выглядели предпочтительнее, создавали даже стопроцентные моменты. Второй тайм получился неплохой, но не реализовывали много шансов, а потом допустили нелепость, которую даже нельзя назвать ошибкой, - сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Добавим, что после этой игры «Сочи» с 15 очками занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре сочинская команды дома сыграет против «Урала».
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