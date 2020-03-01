Владимир Федотов: Жаль, что Кокорин не реализовал те моменты, которые у него были - Советский спорт
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01 марта 2020 23:58Футбол

Владимир Федотов: Жаль, что Кокорин не реализовал те моменты, которые у него были

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил игру нападающего Александра Кокорина в дебютной встрече за клуб.

- То, что должен был делать форвард сегодня, он сделал, он забил, очень хорошо подыгрывал и создавал возможности для партнёров. Я думаю, что сегодня игра в его исполнении была достаточно зрелой. Но жаль, не реализовал те моменты, которые у него были, - Федотова «РИА Новости».

Напомним, что в воскресенье «Сочи» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2. Эта встреча стала дебютной для Кокорина за сочинскую команду.

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