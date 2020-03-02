Жиго и Бакаев попали в символическую сборную 20-го тура РПЛ по версии WhoScored

Статический футбольный портал WhoScored включил двух игроков «Спартака» в символическую сборную по итогам 20-го тура РПЛ. Речь идет о защитнике Самуэле Жиго и полузащитнике Зелимхане Бакаеве.
26-летний француз провел на поле весь матч с «Динамо» и был надежен в оборонительных действиях. Что касается Бакаева, то на счету россиянина забитый мяч и голевая передача на Романа Зобнина. На 72-й минуте он был заменен на Гуса Тиля.
Сборная тура выглядит следующим образом:
вратарь: Евгений Фролов («Крылья Советов»);
защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив»), Самуэль Жиго («Спартак»), Пабло Сантос («Рубин»), Кристиан Рамирес («Краснодар»);
полузащитники: Рикарду Алвеш («Оренбург»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Эрик Бикфалви («Урал»), Мануэл Фернандеш («Краснодар»);
нападающие: Деян Радоньич («Крылья Советов»), Евгений Луценко («Арсенал»).
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