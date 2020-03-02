По три игрока «Спартака» и «Краснодара» вошли в сборную тура по версии InStat Всего представлены игроки семи клубов.

РПЛ опубликовала сборную, составленную из лучших игроков 20-го тура чемпионата по версии компании InStat. Самое большое представительство у «Краснодара» и «Спартака» (по три игрока). Напомним, обе команды одержали победы со счетом 2:0: «быки» выиграли дома у «Уфы», а красно-белые – в гостях у «Динамо». Всего в сборной представлены семь клубов. Лучшие игроки 20-го тура по версии InStat index: вратарь: Александр Максименко («Спартак»);

защитники: Денис Кулаков («Урал»), Кайо Панталеао («Краснодар»), Георгий Джикия («Спартак»), Кристиан Рамирес («Краснодар»);

полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА), Бернард Бериша («Ахмат»), Зелимхан Бакаев («Спартак»);

форварды: Евгений Луценко («Арсенал»), Ари («Краснодар»). 📃 Символическая сборная 20 тура #ТинькоффРПЛ по версии InStat pic.twitter.com/KMEZaxmcxF — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 2, 2020