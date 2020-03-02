По три игрока «Спартака» и «Краснодара» вошли в сборную тура по версии InStat - Советский спорт
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02 марта 2020 13:19ФутболЛипкин Антон

По три игрока «Спартака» и «Краснодара» вошли в сборную тура по версии InStat

Всего представлены игроки семи клубов.

РПЛ опубликовала сборную, составленную из лучших игроков 20-го тура чемпионата по версии компании InStat.

Самое большое представительство у «Краснодара» и «Спартака» (по три игрока). Напомним, обе команды одержали победы со счетом 2:0: «быки» выиграли дома у «Уфы», а красно-белые – в гостях у «Динамо». Всего в сборной представлены семь клубов.

Лучшие игроки 20-го тура по версии InStat index:

вратарь: Александр Максименко («Спартак»);
защитники: Денис Кулаков («Урал»), Кайо Панталеао («Краснодар»), Георгий Джикия («Спартак»), Кристиан Рамирес («Краснодар»);
полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА), Бернард Бериша («Ахмат»), Зелимхан Бакаев («Спартак»);
форварды: Евгений Луценко («Арсенал»), Ари («Краснодар»).

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