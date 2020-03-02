СМИ: Дзюба испытывает проблемы с коленом и пропустит матч с «Ахматом» Такой информацией располагает «Спорт день за днем».

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не поможет своей команде в матче с грозненским «Ахматом».

Согласно источнику, капитан сборной России страдает от проблем с коленом. Отмечается, что он работает по индивидуальной программе. При этом клубные врачи пока не могут определить сроки его возвращения в строй.

Напомним, матч ¼ финала Кубка России «Ахмат» – «Зенит» состоится 4 марта и пройдет в Грозном. Что касается Дзюбы, то в текущем сезоне он провел 26 матчей, забил 13 голов и отдал 11 голевых передач.