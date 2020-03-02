Сестра Мхитаряна – о трансфере в «Зенит»: В жизни нельзя закрывать двери ни для чего Армянский футболист принадлежит лондонскому «Арсеналу».

Моника Мхитарян, сестра полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна, допустила его переход в питерский «Зенит».

«Мы Россию любим. Мы на четверть русские. В жизни нельзя закрывать двери ни для чего», – сказала сестра футболиста в интервью YouTube-каналу «КраСава».

В текущем сезоне 31-летний Мхитарян отыграл 20 матчей, забил шесть голов и отдал четыре голевых паса.