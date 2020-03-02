Дзагоев – о матче со «Спартаком»: Важнейшая кубковая игра, ЦСКА нужна победа Встреча состоится 4 марта и пройдет на домашней арене красно-белых.

Хавбек московского ЦСКА Алан Дзагоев высказался перед дерби со «Спартаком» в ¼ финала Кубка России.

«Матчи со «Спартаком» всегда носят особый характер. Антураж, эмоции, как и обычно в день дерби, будут запредельными. Мне кажется, на такие игры отдельно настраиваться не нужно, а нужно наоборот успокоиться.

Сам я соскучился по большим матчам и в принципе по футболу, готов рвать и метать (улыбается). Силенок бы еще хватало, но чувствую, что постепенно добираю, кондиции улучшаются. Важнейшая кубковая игра, нам нужна победа, в том числе и для того, чтобы обрести уверенность и продолжать набирать очки в чемпионате», – сказал Дзагоев клубной пресс-службе.