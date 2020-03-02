Генрих Мхитарян: Не было смысла переходить в «Спартак», я хотел играть в Европе

Хавбек «Ромы» Генрих Мхитарян, принадлежащий лондонскому «Арсеналу», заявил, что мог перебраться в «Спартак» или махачкалинский «Анжи».
«Было такое. Я не отказал «Спартаку». Когда я был в «Шахтере», думал, что играю на тот момент в самой сильной команде СНГ. Не было смысла переходить в «Спартак», потому что хотел играть в Европе.
В «Анжи» обещали сумасшедшие деньги и бонусы. Но у меня была мечта. Ради этого отказался. Сколько предлагали? Чуть меньше, чем Это’О (20 млн), 20 не было, чуть меньше», – рассказал Мхитарян YouTube-каналу «КраСава».
В текущем сезоне 31-летний футболист сборной Армении отыграл на клубном уровне 20 матчей, забил шесть голов и отдал четыре голевых паса.
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