Бывший нападающий киевского «Динамо» потерял все деньги из-за жены Сейчас футболист играет в Саудовской Аравии.

Бывший нападающий киевского «Динамо» Исмаэль Бангура признался, что лишился всех накопленных денег из-за супруги.

«Сейчас у меня серьезные проблемы из-за моей жены. Заработанные деньги на протяжении карьеры я откладывал на счет. Как-то я вернулся из Саудовской Аравии и решил купить детям дом. Хотел, чтобы у них было свое жилье. Я спросил у жены: «Погоди, а где деньги? Они же были на счету». Она сказала, что потратила их. Потратила миллион евро, деньги, которые я откладывал всю футбольную карьеру. У меня был шок, я сказал жене: «Верни деньги и больше мы с тобой никогда не увидимся». Мне такая сумма не нужна, но я хотел обеспечить будущее своим детям», - рассказал Бангура в интервью каналу «ПроФутбол» в YouTube».

Напомним, Бангура выступал за «Динамо» с 2007 по 2009 год. Всего за киевский клуб он провел 68 матчей, в которых забил 37 голов и сделал восемь результативных передач.