Станислав Черчесов: Думаю, Смолов сделал правильный шаг, перейдя в «Сельту»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру Федора Смолова в составе «Сельты».
«Смолова хвалят, критикуют или иронизируют, но мы на это внимание не обращаем. Забил классный гол «Реалу», но мы смотрим на качество игры. Мы не знаем, какое он задание получает. Хотелось бы, чтобы он играл по 90 минут и приносил пользу. Тот шаг, который он сделал, — значит, он созрел для этого. Думаю, это правильный шаг», - рассказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, в январе Смолов перешел из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды до конца сезона.
В пяти проведенных играх за испанский клуб российский нападающий забил один гол. Смолов отличился в гостевом матче против мадридского «Реала».
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