Черчесов - о коронавирусе: Нас об этом не информируют, никаких предписаний нет Из-за эпидемии отменяются спортивные соревнования по всему миру.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

«Я лечу в Амстердам, мне никто ничего не положил, чтобы я пил или надевал маску или противогаз. Мне сложно сказать, нас об этом не информируют, никаких предписаний нет. Мы спокойно к этому относимся», - сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию.

По всему миру в целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.