Тренерский штаб сборной России 16 марта объявит состав на ближайшие товарищеские матчи - Советский спорт
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03 марта 2020 01:49ФутболНечаев Юрий

Тренерский штаб сборной России 16 марта объявит состав на ближайшие товарищеские матчи

Россияне начинают подготовку к чемпионату Европы.

Тренерский штаб сборной России по футболу 16 марта объявит состав команды на ближайшие товарищеские матчи.

Об этом сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.

«Список объявим 16 марта, за неделю до первого товарищеского матча», - сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, тренировочный сбор российской команды начнется 22 марта. 28 марта команда Черчесова проведет контрольный матч со сборной Швеции, а тремя днями позднее - с командой Молдавии. Обе игры пройдут на выезде.

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