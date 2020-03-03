Тренерский штаб сборной России 16 марта объявит состав на ближайшие товарищеские матчи

Тренерский штаб сборной России по футболу 16 марта объявит состав команды на ближайшие товарищеские матчи.
Об этом сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.
«Список объявим 16 марта, за неделю до первого товарищеского матча», - сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, тренировочный сбор российской команды начнется 22 марта. 28 марта команда Черчесова проведет контрольный матч со сборной Швеции, а тремя днями позднее - с командой Молдавии. Обе игры пройдут на выезде.
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