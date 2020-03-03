Егор Титов: В «Сочи» строится новая команда, и Кокорин вполне может стать ее лидером Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов считает, что нападающий Александр Кокорин может стать лидером «Сочи».

- Почему нет? Ему 28 лет - еще играть и играть. Кокорину будет очень непросто, но в «Сочи» строится новая команда, и Саша вполне может стать ее лидером. Я ему пожелаю, чтобы он достойно прошел всё это и стал тем Кокориным, которым мы его помним. Тем более у него еще есть шанс оказаться в сборной, - приводят слова Титова «Известия».

Напомним, что Кокорин дебютировал за «Сочи» в матче 20-го тура против «Арсенала» (1:2), отметивший в этой встрече голом.