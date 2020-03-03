Соломон Кверквелия: «Локомотив» не потерял шансы на чемпионство, впереди десять игр - это 30 очков

- Матч был эмоциональным, но в таких играх по-другому не бывает, потому что «Зенит» и «Локомотив» - это топ-команды. Думаю, зрителям понравилось. Должны быть такие эмоции.
- Результатом удовлетворены?
- Конечно. Играешь на выезде с «Зенитом» и не пропускаешь - для меня это хороший результат.
- Не расстраивает, что не приблизились к «Зениту» и почти потеряли шансы на чемпионство?
- Нет, мы ничего не потеряли. Впереди еще 10 игр. По большому счету, 10 игр - это 30 очков.
- Предположим, вы выиграете эти 10 матчей и наберете 30 очков. Верите, что «Зенит» за этот же период потеряет 11 баллов и даст вам подобраться к себе?
- Конечно, такое возможно. Все бывает. Это футбол. Мы приехали в Питер за победой, но и нынешний результат хороший - сыграли вничью и голов не пропустили. Сыграть на выезде с топ-клубом вничью - это здорово, - приводят слова Кверквелии «Известия».
Напомним, что после 20 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу российской премьер-лиги, «Локомотив» занимает пятое место, уступая клуба из Санкт-Петербурга 11 очков.
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