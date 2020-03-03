Александр Медведев: «Зенит» усилит меры безопасности у гостевой трибуны Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб усилит меры контроля около гостевой трибуны на домашних матчах.

- Главный виновник происшествия - это болельщик, который уже раньше попадал под запрет посещения матчей. Хочу подчеркнуть, что он не является членом фанатского движения, никакого отношения к «Виражу» он не имеет.

Дело болельщика будет рассмотрено, он задержан, суд определит степень наказания. Естественно, теперь у гостевой трибуны будут усилены меры безопасности, чтобы исключить такие инциденты и чтобы никто не мог пробраться туда с целью провокации, - приводит слова Медведева ТАСС.

В минувшую субботу во время матча 20-го тура российской премьер-лиги «Зенит» - «Локомотив» (0:0) один из болельщиков петербургского клуба проник на гостевой сектор и попытался отобрать у фанатов железнодорожников флаг.