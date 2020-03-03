УЕФА создал рабочую группу, которая будет следить за распространением коронавируса На минувшей неделе матч Лиги Европы «Интер» – «Лудогорец» прошел без зрителей.

Европейский союз футбольных ассоциаций создал специальную рабочую группу, которая будет заниматься мониторингом ситуации с распространением коронавируса в Европе. В полномочиях рабочей группы – перенос матчей еврокубков и соревнований для сборных, если того потребует ситуации.

О специальных мерах УЕФА сообщает агентство Reuters, а решение было принято сегодня 3 марта на конгрессе организации в Амстердаме.

В данный момент чемпионат Швейцарии по футболу приостановлен как минимум до 15 марта из-за вспышки коронавируса, поскольку клубы отказались проводить матчи без зрителей. На минувших выходных итальянская серия А перенесла 6 матчей 26-го тура чемпионата страны на 13 мая. 27 февраля ответная игра 1/16 финала Лиги Европы «Интер» – «Лудогорец» прошла без зрителей на миланском стадионе «Сан-Сиро».