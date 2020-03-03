«Кальяри» уволил главного тренера Марана Команда с острова Сардиния не одерживала побед в серии А со 2 декабря прошлого года.

Футбольный клуб «Кальяри» объявил об увольнении главного тренера Роландо Марана, который работал с командой с июня 2018 года.

«Роландо Маран освобожден от должности главного тренера, – сказано в официальном сообщении, опубликованном на сайте «Кальяри». – Также прекращено сотрудничество с ассистентом главного тренера Кристианом Маранером и аналитиком Джанлукой Мараном. «Кальяри» хотел бы поблагодарить их за профессионализм и старательность, которые были проявлены с первых дней работы на Сардинии».

Напомним, что беспроигрышная серия «Кальяри» в серии А длится уже 12 туров, включая 4 ничьи и 8 поражений. 1 марта сардинцы под руководством 56-летнего Марана проиграли на своем поле «Роме» со счетом 3:4. Последнюю на данный момент победу островитяне одержали 2 декабря прошлого года, обыграв дома «Сампдорию» (4:3).

До начала неудачной серии «Кальяри» занимал четвертое место, а в данный момент находится на 11-м, имея 32 очка после 25 игр. В прошлом сезоне сардинцы финишировали на 15-й позиции.

Итальянские СМИ утверждают, что преемником Марана может стать бывший тренер «Интера» и «Удинезе» Андреа Страмаччони, последним местом работы которого был иранский «Эстегляль», откуда он ушел в декабре из-за финансовых проблем клуба.