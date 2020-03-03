«Оренбург» продлил контракт с Рикарду Алвешем В нынешнем сезоне португальский полузащитник забил 3 гола в 17 матчах РПЛ.

Официальный сайт ФК «Оренбург» сообщает о том, что клуб продлил контракт с 26-летним полузащитником Рикарду Алвешем. Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.

ФК «Оренбург» продлил контракт с Рикарду Алвешем до лета 2022 года pic.twitter.com/rZXgSzIGFC — ФК Оренбург (@fcorenburg) March 3, 2020

Бывший игрок словенской «Олимпии» Алвеш перешел в «Оренбург» в сентябре 2018-го. Всего за российский клуб Рикарду сыграл 31 матч, забив 6 голов. В нынешнем сезоне РПЛ на счету португальца 3 забитых мяча и 4 результативные передачи в 17 матчах.