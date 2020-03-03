«Оренбург» продлил контракт с Рикарду Алвешем

Официальный сайт ФК «Оренбург» сообщает о том, что клуб продлил контракт с 26-летним полузащитником Рикарду Алвешем. Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.
Бывший игрок словенской «Олимпии» Алвеш перешел в «Оренбург» в сентябре 2018-го. Всего за российский клуб Рикарду сыграл 31 матч, забив 6 голов. В нынешнем сезоне РПЛ на счету португальца 3 забитых мяча и 4 результативные передачи в 17 матчах.
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