Алексей Миранчук: У Юрия Палыча накипело, вот и он не выдержал.

В матче 20-го тура чемпионата России «Зенит» – «Локомотив» главный тренер железнодорожников Юрий Семин был удален на 23-й минуте за протесты против действий судей. Полузащитник «Локо» Алексей Миранчук не согласен с тем, что после удаления Семина команда заиграла лучше.
«После перерыва мы утратили контроль за игрой, – рассказал Алексей в интервью «Советскому спорту». – В отсутствие главного тренера сложнее перестраиваться, корректировать схему в ответ на действия соперника. Тем не менее, в конце могли дожать «Зенит»… Ну а что касается удаления Семина, то в таких матчах трудно контролировать эмоции. Где-то судья что-то сделал, где-то еще кто-то – вот у Юрия Палыча и накипело, он не выдержал».
«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью 0:0. Питерцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ, а команда Семина занимает пятое место, уступая лидеру чемпионата 11 очков.
Полное интервью с братьями Миранчуками в ближайшее время на сайте «Советского спорта».
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