«Атлетик» приглашает Игуаина

Испанская газета Marca сообщает, что «Атлетик» собирается усилить свой состав, пригласив следующим летом из «Ювентуса» нападающего сборной Аргентины Гонсало Игуаина.
За клуб из Бильбао по традиции выступают только этнические баски или футболисты, родившиеся на территории баскских провинций в Испании. Игуаин подходит под этот критерий, поскольку его прадедушка, эмигрировавший из Испании в Аргентину, был баском.
Ранее Гонсало выступал в испанской примере за мадридский «Реал» с 2007 по 2013 годы, забив 107 мячей и сделав 45 результативных передач в 190 матчах чемпионата.
В нынешнем сезоне на счету 32-летнего аргентинца 5 голов и 4 результативные передачи в 22 встречах серии А.
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