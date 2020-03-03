Александер Чеферин: Я ни с кем не обсуждал дело «Манчестер Сити» и не видел документов Президент УЕФА прокомментировал отстранение чемпиона Англии от еврокубков.

За нарушение регламента финансового Fair Play Европейский союз футбольных ассоциаций на два следующих сезона отстранил «Манчестер Сити» от выступлений в еврокубках. Английский клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

О санкциях против «горожан» высказался президент УЕФА Александер Чеферин в интервью Omnisport:

«Как юрист я уважаю систему. В УЕФА есть следственная палата, палата по разрешению споров. В конце концов, есть Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Для некоторых руководителей независимые органы – это проблема. Для меня это привилегия.

Я не обсуждал дело «Манчестер Сити» ни с кем из участников до или после вынесенного решения. И я не видел никаких документов по делу ни до, ни после решения.

Насколько я знаю, «Манчестер Сити» подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Давайте подождем решения.

В остальном я не могу комментировать это по двум причинам: первое — я не знаю ничего о содержании дела, второе — это не было бы уместно, даже если бы я знал детали.

Сделают ли слушания открытыми? Я совершенно не хочу давать комментарии по этому поводу. Решения по вопросам, о которых вы спрашиваете, зависят не от меня».

Английский клуб получил наказание за подделку информации об источниках своих доходов. «Манчестер Сити» не сможет выступить в турнирах УЕФА в сезонах-2020/21 и 2021/22, а также обязан выплатить штраф в размере 30 млн евро.