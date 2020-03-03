Россия сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией во втором сезоне Лиги наций - Советский спорт
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03 марта 2020 20:32ФутболЛипкин Антон

Россия сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией во втором сезоне Лиги наций

Турнир пройдет с сентября по ноябрь 2020 года.

Сборная России по итогам жеребьевки в Амстердаме узнала соперников по групповому этапу второго сезона Лиги наций.

По итогам первого сезона Лиги наций команды были разбиты на четыре лиги. В первых трех были сформированы четыре корзины по четыре сборные. В дивизион D вошли семь команд: четыре – в первую корзину и три – во вторую. Сборная России попала в первую корзину лиги B.

Жеребьевку лиги B провели директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти и бывший полузащитник «Аякса», «Гамбурга», «Реала», «Тоттенхэма» и сборной Голландии Рафаэль ван дер Варт. По ее итогам сборная России сыграет в группе B3 с Сербией, Турцией и Венгрией. Победитель группы получит право на выход в лигу A, команда, занявшая четвертое место, вылетит в дивизион C.

Определился состав всех групп Лиги наций УЕФА

Напомним, в первом сезоне Лиги наций осенью 2018 года Россия заняла второе место в группе B2, где играла с Турцией (2:1, 2:0) и Швецией (0:0, 0:2), и осталась во втором по силе дивизионе.

Матчи группового этапа второго сезона Лиги наций пройдут с 3 сентября по 17 ноября 2020 года, финальный турнир – со 2 по 6 июня 2021 года.

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