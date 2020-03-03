Станислав Черчесов: О задачах в Лиге наций будет думать после Евро Главный тренер сборной России прокомментировал жеребьевку второго розыгрыша Лиги наций.

Осенью нынешнего года сборная России выступит в Лиге наций в одной группе с командами Сербии, Венгрии и Турции. Свою оценку жеребьевке, которая состоялась сегодня вечером в Амстердаме, дал Станислав Черчесов в интервью для телеканала «Матч ТВ».

«Жребий как жребий, – сказал главный тренер российской сборной. – С турками мы последнее время часто играем. Они нам и в прошлом сезоне Лиги наций попались. С Венгрией мы встречались три года назад перед Кубком конфедераций. С тех пор эта команда по-другому стала играть.

С Сербией мы сыграем 6 июня перед чемпионатом Европы в контрольном матче. Будет возможность не только подготовиться к важному турниру, но и оценить будущего соперника.

Какая у нас цель в Лиге наций? Вы меня сейчас спрашиваете, а ведь у нас перед Лигой наций большой турнир, поэтому об этом пока не думали. Жеребьевка прошла, знаем своих соперников. А вот когда закончится чемпионата Европы, тогда сконцентрируемся на Лиги наций. Пока ничего конкретного не могу сказать.

Мне очень приятно, что появился такой турнир. Ведь это не просто контрольные матчи, а соревнования. Федерация получает определенные суммы от УЕФА, идет соревновательный процесс и очки в рейтинг. А команды, которые хорошо себя проявят, получают возможность попасть на большие турниры.

В отборочном турнире может случится все, что угодно. Можно проиграть на старте, и потом не достать соперника. Хорошо, что есть второй шанс. Сейчас, например, команды через Лигу наций могут попасть на чемпионат Европы.

Сейчас в товарищеских матчах будет важно правильно оценить потенциал тех игроков, на которых мы рассчитываем. Осталось четыре товарищеские встречи перед чемпионатом Европы. В каждой игре нужно показывать максимум. Нужно проверить игровые связки, ведь за прошедшие месяцы футболисты могли утратить взаимопонимания.

Могут ли появиться новички? За всеми игроками наблюдаем. Чемпионат стартовал. Посмотрим, кто как себя проявит».

Напомним, что в первом сезоне Лиги наций осенью 2018 года Россия заняла второе место в группе B2, где играла с Турцией (2:1, 2:0) и Швецией (0:0, 0:2), и осталась во втором по силе дивизионе.

Матчи группового этапа второго сезона Лиги наций пройдут с 3 сентября по 17 ноября 2020 года. Победители групп лиги B поднимутся в элитный дивизион. Худшие команды в своих квартетах опустятся в лигу C.