Тихонов – о дерби с ЦСКА: У «Спартака» есть большое преимущество

Экс-полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался перед матчем с ЦСКА в ¼» финала Кубка России.
«Я считаю, что в предстоящем матче нет фаворита. Все-таки это Кубок, а в таких матчах их не бывает. Это ведь всего-навсего одна игра. Тут многое зависит от того, в каком состоянии команды подходят к этой встрече.
Если говорить о «Спартаке», то он подходит в хорошем состоянии, после уверенной победы над «Динамо». А вот ЦСКА в 20-м туре сыграл вничью. Но кубковый турнир – это другая история. Но я отмечу, что для «Спартака» будет большим преимуществом то, что он играет дома.
Надеюсь, что голы будут. Хоть рисковать никто не будет, потому что это Кубок. Но я не думаю, что обе команды будут играть в закрытый футбол. Мне кажется, мы увидим интересный матч. Думаю, если «Спартак» играет дома, то наиболее вероятно, что он победит», – цитирует Тихонова Metaratings.ru.
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