Леонид Федун: Все билеты на матч с ЦСКА проданы Владелец московского «Спартака» Леонид Федун сообщил, что все билеты на кубковый матч с ЦСКА уже проданы.

«У нас уже солд-аут, как говорится, все билеты проданы. Ждем 45 тысяч, а может, даже 46 тысяч болельщиков на нашем стадионе. Надеюсь, будет великолепная игра, - приводят слова Федуна «Известия».

Добавим, что встреча 1/4 финала Кубка России состоится сегодня, 4 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.