Михаил Гершкович: «Зениту» по силам бороться за самые высокие места и в чемпионате, и в Кубке России - Советский спорт
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04 марта 2020 07:44Футбол

Михаил Гершкович: «Зениту» по силам бороться за самые высокие места и в чемпионате, и в Кубке России

Глава объединения отечественных тренеров, член исполкома РФС Михаил Гершкович считает, что у футболистов «Зенита» желания выиграть Кубок России не меньше, чем победить в чемпионате.

- «Зениту» по силам бороться за самые высокие места и в чемпионате, и в Кубке России. Тем более этой весной команда не играет на международной арене. Уверен, желания выиграть Кубок у них будет не меньше, чем победить в чемпионате. Питерцам нужно быть крайне сконцентрированными, потому что любая их осечка станет для конкурентов дополнительной мотивацией, - цитируют Гершковича «Известия».

Добавим, что встреча ¼ финала Кубка России состоится сегодня в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

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