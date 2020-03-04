Михаил Гершкович: «Зениту» по силам бороться за самые высокие места и в чемпионате, и в Кубке России

- «Зениту» по силам бороться за самые высокие места и в чемпионате, и в Кубке России. Тем более этой весной команда не играет на международной арене. Уверен, желания выиграть Кубок у них будет не меньше, чем победить в чемпионате. Питерцам нужно быть крайне сконцентрированными, потому что любая их осечка станет для конкурентов дополнительной мотивацией, - цитируют Гершковича «Известия».
Добавим, что встреча ¼ финала Кубка России состоится сегодня в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.
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