Борис Игнатьев: Уверен, в матче «Химки» - «Торпедо» нас ждет жаркая борьба

- Считаю «Торпедо» фаворитом в матче с «Химками». И вижу за этим не только имиджевую составляющую. Зимой подмосковная команда сменила курс развития, поменяла главного тренера, который отлично справлялся со своими задачами. «Автозаводцы» же усилили состав и тренерский штаб (экс-капитан сборной России Евгений Алдонин стал ассистентом Сергея Игнашевича. — «Известия»). Единственный минус для черно-белых - это то, что они играют на выезде. Да и в целом кубковые матчи часто преподносят сюрпризы, так что шансы могут быть равны. Уверен, нас ждет жаркая борьба, - цитируют Игнатьева «Известия».
Добавим, что встреча ¼ финала Кубка России состоится завтра в Химках на стадионе «Арена Химки» и начнется в 19:30 по московскому времени.
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