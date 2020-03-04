Борис Игнатьев: Уверен, в матче «Химки» - «Торпедо» нас ждет жаркая борьба - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 марта 2020 08:31Футбол

Борис Игнатьев: Уверен, в матче «Химки» - «Торпедо» нас ждет жаркая борьба

Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев считает черно-белых фаворитами в кубковом матче с «Химками».

- Считаю «Торпедо» фаворитом в матче с «Химками». И вижу за этим не только имиджевую составляющую. Зимой подмосковная команда сменила курс развития, поменяла главного тренера, который отлично справлялся со своими задачами. «Автозаводцы» же усилили состав и тренерский штаб (экс-капитан сборной России Евгений Алдонин стал ассистентом Сергея Игнашевича. — «Известия»). Единственный минус для черно-белых - это то, что они играют на выезде. Да и в целом кубковые матчи часто преподносят сюрпризы, так что шансы могут быть равны. Уверен, нас ждет жаркая борьба, - цитируют Игнатьева «Известия».

Добавим, что встреча ¼ финала Кубка России состоится завтра в Химках на стадионе «Арена Химки» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Футбол – без зрителей, биатлон – тоже… Этот вирус истребляет болельщиков! Из-за распространяющегося по планете коронавируса спортивные соревнования теперь не только отменяют, но и проводят без зрителей. 02.03.2020 21:00 Футбол Тигай Лев
Еще по теме:
«Аякс» прошел «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФА, два матча в Италии перенесли из-за коронавируса УЕФА создал рабочую группу, которая будет следить за распространением коронавируса Беппе Маротта: Есть риск не доиграть нынешний сезон в Италии
Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев
Меньше фаворитов, больше шансов. 5 причин следить за чемпионатом Европы по биатлону Континентальное первенство стартует уже сегодня в Минске 26.02.2020 10:00 Биатлон Велиев Эмиль
Овечкин – лучший финишер в истории НХЛ (видео) Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Миннесотой», в 11-й раз добравшись до отметки в 45 голов за сезон. 02.03.2020 16:30 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Генменеджер «Монреаля»: Мы все несем ответственность за результат в этом сезоне «Сан-Хосе» обыграл «Торонто», одержав третью победу подряд Кайл Дубас: Еще неделю назад шансы «Торонто» на попадание в плей-офф были совсем не радужными
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Спарринг с Кадыровым, спор на «Мерседес» и прощание с поясом. Как Емельяненко трезвеет в Грозном Текст о том, как Александр Емельяненко отправился в Чечню для подготовки к бою против Магомеда Исмаилова. 03.03.2020 11:00 ММА Ващенко Сергей
UFC после России заходит в Казахстан. А что с Украиной и Белоруссией? Этим летом UFC проведет первый турнир в Казахстане. Точка на карте – «Астана Арена» в Нур-Султане. Почему американцы выбрали именно Казахстан для популяризации смешанных единоборств, а не Украину и Белоруссию? 02.03.2020 18:30 ММА Ващенко Сергей
«Мне нужно пойти в раздевалку и ударить Шипачева?» Эмоции участников матча «Динамо» – «Спартак» Самая яркая пара западной конференции провела первую встречу – в битве между московским «Динамо» и «Спартаком» сильнее оказались бело-голубые. Счет 5:1. 02.03.2020 23:15 Хоккей Кузютина Елена
Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев
Антон Миранчук: Смолов зазывает нас с братом в чемпионат Испании Интервью с братьями Миранчуками. 03.03.2020 19:30 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
09:47 Хоккей Генменеджер «Монреаля»: Мы все несем ответственность за результат в этом сезоне
09:27 Теннис Потапова вышла во второй круг теннисного турнира в Монтеррее
09:16 Хоккей «Сан-Хосе» обыграл «Торонто», одержав третью победу подряд
08:58 Хоккей Кайл Дубас: Еще неделю назад шансы «Торонто» на попадание в плей-офф были совсем не радужными
08:46 Хоккей Тодд Рирден: Пока Ковальчук и «Вашингтон» привыкают друг к другу
08:31 Футбол Борис Игнатьев: Уверен, в матче «Химки» - «Торпедо» нас ждет жаркая борьба
08:14 Хоккей «Чикаго» одержал победу над «Анахаймом», одержав третью победу подряд
07:59 Олимпиада МОК предоставил CAS заявление Родченкова, подтверждающее подлинность его письменных показаний
07:44 Футбол Михаил Гершкович: «Зениту» по силам бороться за самые высокие места и в чемпионате, и в Кубке России
07:28 Хоккей «Миннесота» на своем льду переиграла «Нэшвилл» (видео)
07:13 Футбол Леонид Федун: Все билеты на матч с ЦСКА проданы
06:56 Хоккей «Тампа-Бэй» дома проиграла «Бостону», на счету Василевского 33 сэйва (видео)
06:40 Хоккей «Сент-Луис» обыграл в гостях «Рейнджерс», одержав восьмую победу подряд (видео)
06:24 Хоккей «Айлендерс» на своем льду проиграли «Монреалю», потерпев четвертое поражение кряду (видео)
06:13 Хоккей Четыре очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Оттаву» и прервать серию из шести поражений
02:00 Бокс Диллиан Уайт: Очень уважаю Поветкина, он все еще опасен
01:33 Футбол Тихонов – о дерби с ЦСКА: У «Спартака» есть большое преимущество
01:11 Футбол «Ньюкасл» победил «Вест Бромвич» и пробился в четвертьфинал Кубка Англии
00:49 Футбол «Бавария», одолев «Шальке», вышла в полуфинал Кубка Германии
Темные времена Газпрома: Европе не нужен даже дешевый газ
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Губернатор Оренбургской области предложил открыть «Макдоналдс» в Соль-Илецке
Под номером 64: в мэрии Уфы прокомментировали историю сироты, живущей с сыном в бане
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика