Роман Павлюченко: У «Спартака» не будет никакого преимущества, ЦСКА будет в боевом состоянии Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча красно-белых против ЦСКА.

- Конечно, я буду переживать за «Спартак» и поставлю на его победу. Легко не будет. Мне кажется, игра будет идти до забитого мяча, поэтому я ставлю на 1:0, это мое личное мнение.

То, что ЦСКА не выиграл в прошлом туре и выглядел очень плохо, а «Спартак», наоборот, выиграл и выглядел очень хорошо, это ни о чем не говорит. У «Спартака» не будет никакого преимущества, ЦСКА будет в боевом состоянии, это будет страшная битва, - приводит слова Павлюченко Sport24.ru.

Добавим, что встреча 1/4 финала Кубка России состоится сегодня, 4 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.